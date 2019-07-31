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Дебетовая карта "Командировки 24/7" в Райффайзенбанке

Visa Business «Командировки 24/7» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Business
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1,2%

Снятие наличных в ПВН банка

1,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,4 % мин. 150 рублей

Снятие наличных в ПВН других банков

1,4 % мин. 150 рублей

Дополнительная информация
  • СМС- информирование - бесплатно;
  • 0 руб. - внесение денежных средств через банкоматы банка;
  • программа «Скидки для Вас!»
Экспертиза
Особые ограничения
  • внесение наличных возможно только в банкоматах РайффайзенБанка
Дата актуализации
31.07.2019 12:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Командировки 24/7» в 51 городе России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027739326449
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
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