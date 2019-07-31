Обслуживание карты Тип карты Visa Business Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и годовое обслуживание 1 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 1,2% Снятие наличных в ПВН банка 1,2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,4 % мин. 150 рублей Снятие наличных в ПВН других банков 1,4 % мин. 150 рублей Дополнительная информация СМС- информирование - бесплатно;

0 руб. - внесение денежных средств через банкоматы банка;

программа «Скидки для Вас!» Экспертиза Особые ограничения внесение наличных возможно только в банкоматах РайффайзенБанка Дата актуализации 31.07.2019 12:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.