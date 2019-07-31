Дебетовая карта "Командировки 24/7" в Райффайзенбанке
Visa Business «Командировки 24/7» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Business
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
1,2%
Снятие наличных в ПВН банка
1,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,4 % мин. 150 рублей
Снятие наличных в ПВН других банков
1,4 % мин. 150 рублей
Дополнительная информация
- СМС- информирование - бесплатно;
- 0 руб. - внесение денежных средств через банкоматы банка;
- программа «Скидки для Вас!»
Экспертиза
Особые ограничения
- внесение наличных возможно только в банкоматах РайффайзенБанка
Дата актуализации
31.07.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Командировки 24/7» в 51 городе России
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- ОГРН
- 1027739326449
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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