Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 3% 3% в категории "Одежда для детей", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в мес.);

2% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в мес.);

1% - "Супермаркеты" (до 500 руб. в мес.) и от остальных покупок (до 3 000 руб. в мес.) мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 15 000 рублей; макс. - 3 000 руб. в месяц Бонусы другое 10% скидка на добровольное медицинское страхование, страхование жизни и здоровья ребенка/родителя;

помощь консьерж-сервиса 24/7 - 5 запросов в год бесплатно;

бесплатные консультации педиатра / терапевта без ограничений, узких специалистов до 4 раз в год на сайте или приложении docdoc Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 788 ₽ 149 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 75 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 50 000 руб. и общая сумма покупок от 15 000 руб. в мес.;

зачисление заработной платы на карту не менее 50 000 руб. и сумма покупок не менее 15 000 руб. в мес. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в банкоматах банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно;

выпуск до 4 дополнительных карт;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возможность отмены / снижения платы за обслуживание;

первые четыре операции снятия наличных в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в устройствах банков-участников корпоративной сети Особые ограничения карта оформляется в пакете услуг "Наш малыш" Дата актуализации 30.07.2019 17:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.