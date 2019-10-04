Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Валюта счета: Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип Apple Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете до 3% 0% - до 20 000 руб.; 1,5% годовых - от 300 000 руб.; 3% - от 20 000 руб. до 300 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 2 500 руб. - за выпуск карты и 3 года обслуживания Выпуск и годовое обслуживание 0 $ 35 долл. (эквивалент) - за выпуск карты и 3 года обслуживания Выпуск и годовое обслуживание 0 € 35 евро (эквивалент) - за выпуск карты и 3 года обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;

1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% - в ПВН банка Уралсиб;

1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;

1,5%, мин. 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;

1,5%, мин. 2 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;

1,5%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% - в банкоматах банка Уралсиб;

1,5%, мин. 150 руб.2 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса - бесплатно в банкоматах банка Уралсиб, 20 руб./ 0,3 долл./ 0,3 евро;

неразрешенный овердрафт - 10% от суммы;

конвертация - по курсу платежной системы и курсу банка Дата актуализации 04.10.2019 10:53 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 04.10.2019 10:53 Плюсы начисление процентов на остаток;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН Уралсиб Минусы плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты (3 года) Дата актуализации 04.10.2019 10:53

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.