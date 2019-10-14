Дебетовая карта Standard в банке «Космос»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
взимается единовременно: 700 руб. - за 1 год действия; 1 000 руб. - 2 года
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
взимается единовременно: 10 долл. - за 1 год действия; 15 долл. - 2 года
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
взимается единовременно: 10 евро - за 1 год действия; 15 евро - 2 года
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 15 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 15 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 110 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 200 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 20 000 долл. в сутки, 100 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 0,5 долл.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 0,5 долл.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 4 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 7 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 20 000 долл. в сутки, 100 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 0,5 евро
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 0,5 евро
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 4 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 7 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 20 000 долл. в сутки, 100 000 долл. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:55
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:55
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 12:55
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 1 городе России
Предложения месяца
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%Посмотреть
Справочная информация
АО КБ «КОСМОС»
- Адрес
- 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1027739019373
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва