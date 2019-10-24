



Некоторые люди считают, что кредитная и дебетовая карта — это один и тот же продукт. Данное мнение — ошибка. «Кредиткой» именуется услуга, посредством которой ФО предоставляет клиенту взаймы некую сумму под проценты. Дебетовая же карточка служит лишь для того, чтобы пользоваться собственными деньгами. Зачислить их туда можно разными способами: переводом зарплаты или пенсии, с другой карты, через виртуальный кошелек. Эти средства после их растраты никому возвращать не нужно.

Суть продукта

Карта Стандарт Аресбанка серьезно упрощает жизнь современного человека. Для чего она нужна?

Предназначением продукта является выполнение таких функций:

перечисление зарплаты на клиентский счет;

начисление пенсии пенсионерам;

снятие наличных в любом доступном банкомате;

оплата разнообразных покупок безналичным способом;

онлайн-шопинг;

перевод денежных средств на другие карточки, даже на кредитные.

ДК — это кошелек в виде пластиковой карты, в котором можно хранить любые суммы. Выплачивать проценты или погашать задолженности в установленные сроки не требуется, потому что дебет — личные деньги потребителя.

Порядок оформления

Когда человек уже выбрал приемлемое предложение, ему нужно заняться составлением заявки. Какими способами это можно сделать:

Отправить запрос с сайта. Пользователь заходит на официальный портал финансовой организации или на Banki.ru, нажимает соответствующую кнопку и заполняет форму персональными, паспортными и контактными данными. После отправки анкеты ему остается ожидать какое-то время, а затем прийти в отделение и забрать пластик.

Лично посетить ФО. Паспорт предъявляется сотруднику, потом вместе с ним потенциальный клиент заполняет заявление. Когда карточку изготовят, на телефон соискателя поступит СМС с подтверждением.

Особенности

Стандарт карты Аресбанка отличаются бесплатным или недорогим обслуживанием при наличии всех требующихся возможностей. Какими преимуществами они обладают:

кешбэк, позволяющий экономить при совершении повседневных покупок;

возможность выбора платежной системы;

удобные и совершенно бесплатные системы для удаленной работы со счетом;

высокие лимиты на снятие наличности;

возможность снимать средства без комиссионного сбора в банкоматах дочерних банков;

простота получения инструмента;

надежность и безопасность.

Использование ДК

С пластика можно оплачивать покупки практически во всех офлайн и онлайн-магазинах. Главное, чтобы в торговой точке имелось считывающее устройство. Сотрудника необходимо заранее предупредить, что платеж будет проводиться с карты.

С пополнением все тоже просто. Существуют разные способы:

через банкомат, офис ФО;

в банкомате другой компании;

переводом с карточки или виртуального кошелька;

перечислением при помощи СМС-кода.

Banki.ru — сервис для тех, кому крайне важно, чтобы заключенная с финансовой организацией сделка оказалась удачной. Наш портал поможет подобрать идеальную карту Стандарт по условиям и требованиям к соискателю. Найденный вариант будет на 100 % соответствовать тому, чего желает пользователь. Ему останется лишь нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к следующему этапу.