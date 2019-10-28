Дебетовая карта Стандарт в МТИ-Банке

Mastercard Standard — МТИ Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 480 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
480 ₽
  • 900 руб. - выпуск карты на 1 год;
  • 1 500 руб. - выпуск карты на 2 года;
  • 480 рублей - взимается единоразово за ежегодное обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5% - в день внесения денежных средств на счет наличными внесенных ранее одного дня на счёт наличными
  • 0,3% - внесенных ранее одного дня на счёт наличными
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% мин. 200 руб.
  • 0,4% в банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% мин. 500 руб.
  • 2% в банковской группы "Открытие"
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС - информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. (в сети банковской группы " Открытие" - бесплатно);
  • неразрешенный овердрафт - 30% годовых
Дата актуализации 28.10.2019 15:15
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 28.10.2019 15:15
Плюсы
  • бесплатное СМС - информирование
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
  • отсутствие собственных банкоматов банка;
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации 28.10.2019 15:15
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «МТИ Банк»
Адрес
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1
ОГРН
1077711000080
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 449-16-00

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