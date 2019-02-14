Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается физическим лицам, как перечисляющим, так и планирующим перечислять государственную пенсию в банк Пополнение возможно после первого поступления пенсии в банк Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.