Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Особые условия вклад открывается только в «Приобанк Онлайн» со счета карт Прио-Внешторгбанка Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные за каждые 90 дней проценты сохраняются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 17:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.