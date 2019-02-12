На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Вопрос:

Добрый день хотелось бы открыть глаза людям и компаниям которые захотят (даже не думайте) открыть счёт в этом ужасном банке. Наша компания открыла счёт в Тинькофф-Банки не пользовалась несколько месяцев не было надобности.Потом понадобился решили оплатить товар на 70000 рублей и поняли что надо еще оплатить тавара на 500000 но лимит не позволил этого сделать.Запросили в Тинькофф-Банке повысить лимит сразу же банк попросил подгрузить пакет документов.Мы все документы предоставили на что получили отказ.И за отказом последовало ограничения счёта.Менеджер запросил ещё документы дал 2 дня.Но увидела я только через день естественно осталось пол дня.

Я решила закрыть счет и вывести деньги на что менеджер меня уговорил этого не делать я согласилась.

Запрос документов

11 ФЕВРАЛЯ

Зобова Таисия Андреевна

Здравствуйте, Виталина.

Срок до 13.02.2019

Для проведения дальнейших операций по счету просим Вас предоставить нам:

1. Договоры с контрагентами по операциям в АО Тинькофф Банк:

ИП Мишин Сергей Александрович,

с приложениями и сопроводительными документами, которые являются неотъемлемой частью договоров;

1.1. К договорам с контрагентами по операциям по счету в АО Тинькофф Банк:

ООО "ПРОФПОСТАВКА",

ООО "ВО100К"

приложения и сопроводительные документы, которые являются неотъемлемой частью договоров;

2. Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:

— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?

— как находите контрагентов?

— привлекаете ли третьих лиц для работы?

— фактическую численность сотрудников,

— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте

— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо представить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)

Отметим положительно, если укажете:

— ссылки на сайт или портфолио,

— ссылки на рекламу в СМИ;

— подтверждение квалификации или разрешение на оказание услуг, проведение работ.

3. Действующее штатное расписание или 6-НДФЛ;

4. Копию налоговой отчетности по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметками о принятии;

5. Приложите подтверждение выплаты арендной и заработной платы. Если оснований для этих выплат нет — нужны подтверждающие документ.



Пришлось до полу ночи все сканировать и отправлять вроде успела. Но не тут то было.Затем последовало следующее письмо. Что мы не можем продолжить с вами сотрудничество и ваша компания нам должна 20% от остатка на счёте и за обслуживание ещё что то.

20% это 370000 рублей. т.к остаток 1800000.Вы себе можете представить это?

Получается если бы я закрыла счёт по собственному желанию то с меня эти деньги не удержали бы.

А банк специально подвел все к тому чтобы я подгрузила документы чтобы был аргумент удержание денежных средств.Это ли не МОШЕННИЧЕСТВО да чистой воды МОШЕННИКИ



переписка;



ВЧЕРА

Добрый день скажите при закрытии расчётного счёта куда я могла бы перевести оставшиеся средства ?

14:58

Зобова Таисия Андреевна

Добрый день, Виталина. Вы хотите закрывать счет?

15:01

Добрый да.

15:02

Зобова Таисия Андреевна

Вы можете предоставить те, что есть, а остальные отправить потом. Не обязательно закрывать счет.



Я повелась на это и теперь очень сожалею что связалась с этими мошенниками Тинькофф-Банк.Запомните этот банк и никогда туда не обращайтесь иначе они обанкротят вас разрушат ваш бизнес и возможно вашу жизнь. постоянный адрес 13.02.2019 20:58 KT2019. (Москва)13.02.2019 20:58