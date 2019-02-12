На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

|Вопрос:
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Добрый день хотелось бы открыть глаза людям и компаниям которые захотят (даже не думайте) открыть счёт в этом ужасном банке. Наша компания открыла счёт в Тинькофф-Банки не пользовалась несколько месяцев не было надобности.Потом понадобился решили оплатить товар на 70000 рублей и поняли что надо еще оплатить тавара на 500000 но лимит не позволил этого сделать.Запросили в Тинькофф-Банке повысить лимит сразу же банк попросил подгрузить пакет документов.Мы все документы предоставили на что получили отказ.И за отказом последовало ограничения счёта.Менеджер запросил ещё документы дал 2 дня.Но увидела я только через день естественно осталось пол дня.
Я решила закрыть счет и вывести деньги на что менеджер меня уговорил этого не делать я согласилась.
Запрос документов
11 ФЕВРАЛЯ
Зобова Таисия Андреевна
Здравствуйте, Виталина.
Срок до 13.02.2019
Для проведения дальнейших операций по счету просим Вас предоставить нам:
1. Договоры с контрагентами по операциям в АО Тинькофф Банк:
ИП Мишин Сергей Александрович,
с приложениями и сопроводительными документами, которые являются неотъемлемой частью договоров;
1.1. К договорам с контрагентами по операциям по счету в АО Тинькофф Банк:
ООО "ПРОФПОСТАВКА",
ООО "ВО100К"
приложения и сопроводительные документы, которые являются неотъемлемой частью договоров;
2. Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:
— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?
— как находите контрагентов?
— привлекаете ли третьих лиц для работы?
— фактическую численность сотрудников,
— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте
— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо представить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)
Отметим положительно, если укажете:
— ссылки на сайт или портфолио,
— ссылки на рекламу в СМИ;
— подтверждение квалификации или разрешение на оказание услуг, проведение работ.
3. Действующее штатное расписание или 6-НДФЛ;
4. Копию налоговой отчетности по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметками о принятии;
5. Приложите подтверждение выплаты арендной и заработной платы. Если оснований для этих выплат нет — нужны подтверждающие документ.
Пришлось до полу ночи все сканировать и отправлять вроде успела. Но не тут то было.Затем последовало следующее письмо. Что мы не можем продолжить с вами сотрудничество и ваша компания нам должна 20% от остатка на счёте и за обслуживание ещё что то.
20% это 370000 рублей. т.к остаток 1800000.Вы себе можете представить это?
Получается если бы я закрыла счёт по собственному желанию то с меня эти деньги не удержали бы.
А банк специально подвел все к тому чтобы я подгрузила документы чтобы был аргумент удержание денежных средств.Это ли не МОШЕННИЧЕСТВО да чистой воды МОШЕННИКИ
переписка;
ВЧЕРА
Добрый день скажите при закрытии расчётного счёта куда я могла бы перевести оставшиеся средства ?
14:58
Зобова Таисия Андреевна
Добрый день, Виталина. Вы хотите закрывать счет?
15:01
Добрый да.
15:02
Зобова Таисия Андреевна
Вы можете предоставить те, что есть, а остальные отправить потом. Не обязательно закрывать счет.
Я повелась на это и теперь очень сожалею что связалась с этими мошенниками Тинькофф-Банк.Запомните этот банк и никогда туда не обращайтесь иначе они обанкротят вас разрушат ваш бизнес и возможно вашу жизнь.
|Вопрос:
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Здравствуйте я получил вашу кредитную карту трое суток назад но её ни как не активируют говорят проверка документов но почему так долго?
|Ответ:
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Добрый день.
В некоторых случаях банку требуется больше времени, чтобы проверить документы. Коллеги уже знают о ситуации и работают с ней в приоритетном порядке. После проверки документов Вы будете проинформированы.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Достаточно активно пользуюсь КК, как для оплаты услуг в ИБ, так и для покупок в различных категориях и ТТ. Из льготного периода не выхожу.
|Ответ:
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Добрый день.
Банк автоматически может повышать кредитный лимит клиентам, которые активно пользуются картой и вовремя ее оплачивают. Сроки увеличения лимита индивидуальны для каждого клиента.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, оставлял заявку по кредитной карте — получил отказ, однако хотел уточнить у Вас ряд нюансов.
|Ответ:
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Добрый день.
Банк принимает кредитное решение на основании анализа многочисленных факторов. Отсутствие данных о работодателе могло негативно повлиять на решение банка. Увы, точных причин отказа сообщить не могу. Рекомендую уточнить информацию в открытых источниках о способах и возможностях улучшения кредитной истории.
С уважением,
|Вопрос:
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Мы с мужем оформили карту Тинькофф кредитную, карту должны доставить 18.02, а есть возможность изменить ее на дебетовую? Просто нам не объяснили конкретно какая это карта. А нам необходимы наличные. На горячем номере ни чем помочь не могут
|Ответ:
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Добрый день.
Рекомендую самому клиенту обратиться в Центр обслуживания, чтобы аннулировать заявку на кредитную карту. После оформить заявку на интересующий продукт.
С уважением,
|Вопрос:
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В АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
|Ответ:
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Добрый день.
Вы направили претензию по e-mail. Коллеги дадут ответ на нее в обозначенные сроки.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня была задолженность по кредиту. В данный момент мой долг передали коллекторскому агентству. Я долг оплачу, но хотелось бы получить документальное подтверждение погашения долга и отсутствия задолженности, конкретно от банка Тинькофф получить письмо с указанием отсутствия задолженности.
|Ответ:
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Добрый день.
Рекомендую обратиться в Центр обслуживания клиентов любым удобным способом, чтобы заказать справку о закрытии договора.
С уважением,
|Вопрос:
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не могу 4й день зайти в мобильное приложение. ПИШЕТ что сервис временно не доступен или пишет код ошибки tconfirm
|Ответ:
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Добрый день.
Направьте, пожалуйста, ФИО, дату рождения и скриншот ошибки на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и помогут в решении.
С уважением,
|Вопрос:
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Я клиент банка, нахожусь в туре за границей. Сегодня пытался подключить тариф 6.2, но чат в приложении был прерван, и оператор не отвечает мне уже несколько часов. Что делать? Прошу помощи.
|Ответ:
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Добрый день.
Проверил информацию. Коллеги уже поменяли тариф на 6.2 по Вашей просьбе.
С уважением,
|Вопрос:
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Планирую отпуск во Вьетнаме и хочу использовать карту в путешествии. По видимому мне подойдёт тинькофф Black. Сколько стоит выпуск карты? Какую будет целесообразнее сделать чтобы избежать лишних конвертаций и потерь при снятии наличных (VND)?
|Ответ:
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Добрый день.
Да, подойдет карта Tinkoff Black. К карте можно добавить счет в Вьетнамских донгах (VDN) и конвертировать средства с рублевого счета на VDN. Банк выпускает карту бесплатно. Стоимость обслуживания рублевого счета составит 99 рублей в месяц.
С уважением,
|Вопрос:
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Обслуживался в вашем банке почти 2 года. В итоге заблокировали счет. После предоставления документов отказали в обслуживании. Когда перевел средства в другой банк, то сразу поставили блок. Оказалось что Тинькофф поставил в черный список. ЗА ЧТО!!! ИНН7820339379 . Два года все нормально, исполнение всех требований банка и что закрыли для галочки перед ЦБ. А ведь я реально работаю. Имею свой транспорт и свое СТО.
|Ответ:
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Добрый день.
Банк принимает решения в рамках действующего законодательства и согласно требованиям регулятора. Причину блокировки средств рекомендую уточнить в стороннем банке.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Пользуемся РКО более года и очень довольные предоставляемым сервисом! Но при начале ВЭД подверглись проверке Финмониторинга, который склоняет к закрытию счёта в силу 115-ФЗ. ВЭД организации связан в выполнением Государственных контрактов в рамках 44-ФЗ, в результате исполнения которых происходят поступления денежных средств до конца апреля 2019 года. Платежные реквизиты в Госконтракте изменить уже нельзя, так как его действие окончено 31 декабря 2018 года, но по условиям график поставки товара должен осуществляться в текущем году. Как быть в данной ситуации?
|Ответ:
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Добрый день.
Для проверки ситуации направьте, пожалуйста, ИНН компании на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Разберемся с коллегами и дадим комментарии.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Детально проверил информацию. Минимальная процентная ставка по кредиту составляет от 12% годовых. Приложение производит ориентировочный расчет по минимальной ставке, потому что банк еще не произвел анализ данных клиента. Сотрудник корректно сообщил условия по кредиту. Банк одобрил такие условия на основании информации из заявки.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Коллеги проводят процедуру оспаривания данных операций. Во всех банках процесс проходит в соответствии с правилами международной платежной системы, поэтому ускорить сроки затруднительно. При это делаем все возможное для решения вопроса. Клиенто о результате всегда информируем звонком или SMS, никого и никогда не игнорировали. Ваш случай — не исключение.
С уважением,
|Вопрос:
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Вопрос: каким образом у вас это получается?
|Ответ:
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Добрый день.
Горячая линия с 01.04.2011 просмотрена 2 156 375 раз