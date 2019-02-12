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Тинькофф Банк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Сергей Буланкин
Сергей Буланкин
вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Вопрос:
Добрый день хотелось бы открыть глаза людям и компаниям которые захотят (даже не думайте) открыть счёт в этом ужасном банке. Наша компания открыла счёт в Тинькофф-Банки не пользовалась несколько месяцев не было надобности.Потом понадобился решили оплатить товар на 70000 рублей и поняли что надо еще оплатить тавара на 500000 но лимит не позволил этого сделать.Запросили в Тинькофф-Банке повысить лимит сразу же банк попросил подгрузить пакет документов.Мы все документы предоставили на что получили отказ.И за отказом последовало ограничения счёта.Менеджер запросил ещё документы дал 2 дня.Но увидела я только через день естественно осталось пол дня.
Я решила закрыть счет и вывести деньги на что менеджер меня уговорил этого не делать я согласилась.
Запрос документов
11 ФЕВРАЛЯ
Зобова Таисия Андреевна
Здравствуйте, Виталина.
Срок до 13.02.2019
Для проведения дальнейших операций по счету просим Вас предоставить нам:
1. Договоры с контрагентами по операциям в АО Тинькофф Банк:
ИП Мишин Сергей Александрович,
с приложениями и сопроводительными документами, которые являются неотъемлемой частью договоров;
1.1. К договорам с контрагентами по операциям по счету в АО Тинькофф Банк:
ООО "ПРОФПОСТАВКА",
ООО "ВО100К"
приложения и сопроводительные документы, которые являются неотъемлемой частью договоров;
2. Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:
— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?
— как находите контрагентов?
— привлекаете ли третьих лиц для работы?
— фактическую численность сотрудников,
— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте
— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо представить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)
Отметим положительно, если укажете:
— ссылки на сайт или портфолио,
— ссылки на рекламу в СМИ;
— подтверждение квалификации или разрешение на оказание услуг, проведение работ.
3. Действующее штатное расписание или 6-НДФЛ;
4. Копию налоговой отчетности по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметками о принятии;
5. Приложите подтверждение выплаты арендной и заработной платы. Если оснований для этих выплат нет — нужны подтверждающие документ.

Пришлось до полу ночи все сканировать и отправлять вроде успела. Но не тут то было.Затем последовало следующее письмо. Что мы не можем продолжить с вами сотрудничество и ваша компания нам должна 20% от остатка на счёте и за обслуживание ещё что то.
20% это 370000 рублей. т.к остаток 1800000.Вы себе можете представить это?
Получается если бы я закрыла счёт по собственному желанию то с меня эти деньги не удержали бы.
А банк специально подвел все к тому чтобы я подгрузила документы чтобы был аргумент удержание денежных средств.Это ли не МОШЕННИЧЕСТВО да чистой воды МОШЕННИКИ

переписка;

ВЧЕРА
Добрый день скажите при закрытии расчётного счёта куда я могла бы перевести оставшиеся средства ?
14:58
Зобова Таисия Андреевна
Добрый день, Виталина. Вы хотите закрывать счет?
15:01
Добрый да.
15:02
Зобова Таисия Андреевна
Вы можете предоставить те, что есть, а остальные отправить потом. Не обязательно закрывать счет.

Я повелась на это и теперь очень сожалею что связалась с этими мошенниками Тинькофф-Банк.Запомните этот банк и никогда туда не обращайтесь иначе они обанкротят вас разрушат ваш бизнес и возможно вашу жизнь.
постоянный адрес
KT2019. (Москва) 13.02.2019 20:58
Вопрос:

Здравствуйте я получил вашу кредитную карту трое суток назад но её ни как не активируют говорят проверка документов но почему так долго?

постоянный адрес
Aleksey Siputkin (Руднянский р-он село Баранниково) 12.02.2019 21:34
Ответ:

Добрый день.

В некоторых случаях банку требуется больше времени, чтобы проверить документы. Коллеги уже знают о ситуации и работают с ней в приоритетном порядке. После проверки документов Вы будете проинформированы.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. Достаточно активно пользуюсь КК, как для оплаты услуг в ИБ, так и для покупок в различных категориях и ТТ. Из льготного периода не выхожу.
За несколько расчетных периодов не было даже предложения по увеличению лимита.
Отправлял на почту банка выписку с зарплатного счета за последний год, как подтверждение, что доход превышает заращиваемый лимит, но ответ поступил, что пересмотр лимита происходит автоматически и нужно активно использовать карту.
Уточните, пожалуйста, в какое время можно ожидать пересмотра лимита?

постоянный адрес
mrilya (Пенза) 12.02.2019 20:17
Ответ:

Добрый день.

Банк автоматически может повышать кредитный лимит клиентам, которые активно пользуются картой и вовремя ее оплачивают. Сроки увеличения лимита индивидуальны для каждого клиента.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, оставлял заявку по кредитной карте — получил отказ, однако хотел уточнить у Вас ряд нюансов.

Указал доход в 45 000 рублей, а организацию не указал, поставив «самозанятый» (не работаю — другое), так как в профиле у меня стояло «не работаю» — это меня смутило. Могло ли это повлиять на отказ? Пользуюсь Тинькофф Black уже большое время потому что, храню у Вас деньги, трачу за границей с валютного счета и отказ мне непонятен. К тому же имею кредит в Сбербанке, который оплачиваю исправно уже 2 года без единой просрочки. Кредитную карту оформлял для кредитной истории — так то мне кредитные деньги не нужны именно сейчас, действую «на будущее», чтобы потом было легче брать ипотеку. Не могли бы Вы посмотреть мой аккаунт/ историю чтобы пояснить в какую сторону мне нужно развиваться и что я делаю не так. Я знаю, что Вы не даёте обычно пояснения по отказам, так как мошенники могли бы это использовать, но может посмотрите мой профиль еще раз и подскажете в каком направление стоит работать, чтобы улучшать кредитную историю. Заранее спасибо!

постоянный адрес
valexeenko (Челябинск) 12.02.2019 18:21
Ответ:

Добрый день.

Банк принимает кредитное решение на основании анализа многочисленных факторов. Отсутствие данных о работодателе могло негативно повлиять на решение банка. Увы, точных причин отказа сообщить не могу. Рекомендую уточнить информацию в открытых источниках о способах и возможностях улучшения кредитной истории.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Мы с мужем оформили карту Тинькофф кредитную, карту должны доставить 18.02, а есть возможность изменить ее на дебетовую? Просто нам не объяснили конкретно какая это карта. А нам необходимы наличные. На горячем номере ни чем помочь не могут

постоянный адрес
Lodoba (Белореченск) 12.02.2019 16:41
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую самому клиенту обратиться в Центр обслуживания, чтобы аннулировать заявку на кредитную карту. После оформить заявку на интересующий продукт.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

В АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
1-й Волоколамский проезд. д. 10, стр 1, Москва, 123060
Отдел обслуживания бизнесса




Претензия
ООО «Трэш» 26.12.2018 г. обратилось в АО «Тинькофф Банк» с заявлением (исх. № 1 от 26.12.2018 г.) о закрытии расчетного счёта № 40702810210000460177, открытого в АО «Тинькофф Банк», из которого ясно следовала воля клиента на расторжение договора банковского счёта.
До настоящего времени договор банковского счёта банком не расторгнут, счёт не закрыт, а остаток денежных средств не перечислен по указанным клиентом реквизитам. Сотрудники банка не отвечают на вопросы, когда будет закрыт счёт и перечислен остаток денег с него.
Согласно п. 1 ст. 859 Гражданского кодекса РФ договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
Законом не предусмотрено возможности ограничения права клиента на расторжение договора (п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5).
В силу п. 3 ст. 859 Гражданского кодекса РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
При этом банк не вправе требовать от клиента представления платежного поручения о перечислении остатка денежных средств (п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5).
В случае получения банком заявления клиента о закрытии счета договор банковского счета следует считать расторгнутым, если иное не следует из указанного заявления. По смыслу пункта 1 статьи 859 ГК РФ договор банковского счета прекращается с момента получения банком письменного заявления клиента о расторжении договора (закрытии счета), если более поздний срок не указан в заявлении (п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5).
Согласно ст. 856 Гражданского кодекса РФ в случаях невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса.
Из-за неисполнения требований клиента по вине банка ООО «Трэш» не может обеспечить уплату необходимых платежей в бюджет, а также своевременную выплату заработной платы работникам и исполнение иных обязательств. Задолженность по заработной плате составляет более 200 000 рублей.
На основании вышеизложенного требуем немедленно расторгнуть с ООО «Трэш» договор банковского счёта и закрыть расчётный счёт № 40702810210000460177, остаток денежных средств перечислить по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «Форум»
ИНН 7604235960
Счет № 40702810600000095799
Открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК 044525700

В противном случае ООО «Трэш» вынуждено будет обратиться с жалобой в Центральный банк РФ, ФАС РФ, Роспотребнадзор и правоохранительные органы, а также потребовать в арбитражном суде возмещения убытков, причинённых неисполнением законных требований клиента!

постоянный адрес
ТРЭШ (Ярославль) 12.02.2019 13:14
Ответ:

Добрый день.

Вы направили претензию по e-mail. Коллеги дадут ответ на нее в обозначенные сроки.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. У меня была задолженность по кредиту. В данный момент мой долг передали коллекторскому агентству. Я долг оплачу, но хотелось бы получить документальное подтверждение погашения долга и отсутствия задолженности, конкретно от банка Тинькофф получить письмо с указанием отсутствия задолженности.

постоянный адрес
MariyaAgapova (Самарская область город Отраднчый,) 12.02.2019 10:03
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую обратиться в Центр обслуживания клиентов любым удобным способом, чтобы заказать справку о закрытии договора.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

не могу 4й день зайти в мобильное приложение. ПИШЕТ что сервис временно не доступен или пишет код ошибки tconfirm

постоянный адрес
amega1983 (Орел) 11.02.2019 18:29
Ответ:

Добрый день.

Направьте, пожалуйста, ФИО, дату рождения и скриншот ошибки на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и помогут в решении.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Я клиент банка, нахожусь в туре за границей. Сегодня пытался подключить тариф 6.2, но чат в приложении был прерван, и оператор не отвечает мне уже несколько часов. Что делать? Прошу помощи.

постоянный адрес
280672g (Москва) 11.02.2019 17:42
Ответ:

Добрый день.

Проверил информацию. Коллеги уже поменяли тариф на 6.2 по Вашей просьбе.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Планирую отпуск во Вьетнаме и хочу использовать карту в путешествии. По видимому мне подойдёт тинькофф Black. Сколько стоит выпуск карты? Какую будет целесообразнее сделать чтобы избежать лишних конвертаций и потерь при снятии наличных (VND)?

постоянный адрес
Lexandr-ru (Заринск) 11.02.2019 17:30
Ответ:

Добрый день.

Да, подойдет карта Tinkoff Black. К карте можно добавить счет в Вьетнамских донгах (VDN) и конвертировать средства с рублевого счета на VDN. Банк выпускает карту бесплатно. Стоимость обслуживания рублевого счета составит 99 рублей в месяц.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Обслуживался в вашем банке почти 2 года. В итоге заблокировали счет. После предоставления документов отказали в обслуживании. Когда перевел средства в другой банк, то сразу поставили блок. Оказалось что Тинькофф поставил в черный список. ЗА ЧТО!!! ИНН7820339379 . Два года все нормально, исполнение всех требований банка и что закрыли для галочки перед ЦБ. А ведь я реально работаю. Имею свой транспорт и свое СТО.

постоянный адрес
pmk.proffi2013 (Санкт-Петербург) 11.02.2019 17:19
Ответ:

Добрый день.

Банк принимает решения в рамках действующего законодательства и согласно требованиям регулятора. Причину блокировки средств рекомендую уточнить в стороннем банке.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте! Пользуемся РКО более года и очень довольные предоставляемым сервисом! Но при начале ВЭД подверглись проверке Финмониторинга, который склоняет к закрытию счёта в силу 115-ФЗ. ВЭД организации связан в выполнением Государственных контрактов в рамках 44-ФЗ, в результате исполнения которых происходят поступления денежных средств до конца апреля 2019 года. Платежные реквизиты в Госконтракте изменить уже нельзя, так как его действие окончено 31 декабря 2018 года, но по условиям график поставки товара должен осуществляться в текущем году. Как быть в данной ситуации?

постоянный адрес
ОООЕвроСтандарт (Москва) 11.02.2019 14:39
Ответ:

Добрый день.

Для проверки ситуации направьте, пожалуйста, ИНН компании на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Разберемся с коллегами и дадим комментарии.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день!
Пользуюсь продуктами достаточно давно,кредитная, дебетовая карты. Являюсь зарплатным клиентом. Решил взять кредит наличными, в приложении расчет 350000 тысяч на 36 месяцев по 11750 в месяц. Звонит «представитель» банка, и рассказывает мне о ежемесячных платежах от 14000+ и процентную ставку 18.9% навязывая какие-то страховки жизни и прочую чушь. Как это понимать, какие 18.9%? Везде указано от 12% где получить 12% может быть в Сбербанке?

постоянный адрес
Александр Городко (Калуга) 10.02.2019 12:54
Ответ:

Добрый день.

Детально проверил информацию. Минимальная процентная ставка по кредиту составляет от 12% годовых. Приложение производит ориентировочный расчет по минимальной ставке, потому что банк еще не произвел анализ данных клиента. Сотрудник корректно сообщил условия по кредиту. Банк одобрил такие условия на основании информации из заявки.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день!
На данный момент в банке на рассмотрении 2 заявки. Так получилось, что за неделю с моей карты пропали около 30000 рую. В первом случае банкомат не выдал деньги, но они были списаны со счета. Во втором была совершена покупка мошенниками на алиэкспресс с моей карты. Срок рассмотрения заявок 20 дней. Многие пишут, что по истечении срока люди не получают ответ, а когда обращаются в службу поддержки, то им быстро составляют ответ о том, что дерьги вернуть невозможно. В других банках незаконно списанные средства возвращают в течение недели. Хотелось бы узнать что происходит с моими заявками

постоянный адрес
Ирина Нестерова (Москва) 10.02.2019 11:45
Ответ:

Добрый день.

Коллеги проводят процедуру оспаривания данных операций. Во всех банках процесс проходит в соответствии с правилами международной платежной системы, поэтому ускорить сроки затруднительно. При это делаем все возможное для решения вопроса. Клиенто о результате всегда информируем звонком или SMS, никого и никогда не игнорировали. Ваш случай — не исключение.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Вопрос: каким образом у вас это получается?
Несколько раз приходилось обращаться в Поддержку Банка по вопросам создания шаблонов, своевременности прохождения платежей по реквизитам и некоторым другим. Удивительно и приятно — отношение такое, будто бы они ждали моего звонка и очень рады оказать мне помощь. Доброжелательность и оперативность — отличительные качества специалистов Банка.
Кроме того привлекательны тарифы за обслуживание дебетовой карты. Пополнение карты с карт других Банков происходит мгновенно! И это очень приятно.
Ну очень нравится мне Тинькофф, а точнее сам Банк.
Удачи всем работникам этого привлекательного Банка.
Не нашел страничку для отзыва и поэтому пишу странице вопросов.

постоянный адрес
vfqk (Москва) 09.02.2019 08:13
Ответ:

Добрый день.

Очень приятно получить подобную обратную связь! Благодарю Вас за уделенное время и приятные слова. Рад, что сотрудничество вызывает позитивные эмоции. Уверен, так будет и впредь:)

С уважением,

Эдуард Темников

Горячая линия с 01.04.2011 просмотрена 2 156 375 раз