Электронное Каско

Сегодня вы можете оформить интересный продукт — электронный полис Каско 2019. Все необходимые для этого операции вполне реально совершить не выходя из дома, а сама процедура займет минимум времени.

Прежде всего нужно определить, во сколько вам обойдется добровольное страхование автомобиля. Расчет стоимости полиса проводится онлайн. Результаты вычислений вы узнаете сразу, что позволит принять решение о целесообразности оформления продукта в кратчайшие сроки.

С помощью удобного калькулятора рассчитать стоимость Каско не составит труда. Пользователю необходимо заполнить онлайн-форму, указав в ней следующие характеристики своего транспортного средства:

марку;

модель;

год выпуска;

мощность двигателя;

вид кузова;

дату начала эксплуатации ТС;

его приблизительную стоимость.

Кроме того, потребуется отметить, был ли приобретен автомобиль в кредит, находится ли он на гарантии, имеет ли противоугонную систему и как охраняется ночью. Потребитель должен выбрать наиболее подходящий для него способ направления ТС на ремонт, обозначить регион своей постоянной регистрации и фактического проживания.

В специальном блоке нужно обозначить общее количество водителей, имеющих право управления транспортным средством, и внести свои персональные данные, а именно:

возраст;

пол;

семейное положение;

количество несовершеннолетних иждивенцев;

продолжительность водительского стажа.

Если вы хотите сэкономить при оформлении страховки онлайн, стоит воспользоваться франшизой — это сумма ущерба, не подлежащая возмещению компанией. Цена свидетельства напрямую зависит от этого параметра.

Процедура автострахования онлайн отличается особым удобством, поскольку в этом случае клиенту не нужно посещать офис компании. Достаточно только зайти на ее официальный сайт и заполнить специальную форму.

К особенностям оформления электронного свидетельства относятся:

быстрая скорость осуществления операций;

возможность самостоятельного выбора наиболее подходящих параметров продукта;

отсутствие очередей.

Клиент может сравнить, сколько стоит услуга добровольного страхование автомобиля в различных компаниях, и, исходя из результатов сопоставления цен, купить полис Каско на выгодных условиях.