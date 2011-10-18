Сегодня вы можете купить Каско на полгода. Такое предложение считается очень выгодным, если эксплуатация автомобиля носит сезонный характер. Как пример, если ТС используют исключительно для поездок на дачу в теплое время года.

В этом случае срок действия страхового полиса составляет менее года — всего несколько месяцев. При этом стоимость продукта соответствует продолжительности выбранного периода: она будет уменьшена. Поэтому в оформлении такого свидетельства заинтересованы те лица, которые не могут сразу внести всю сумму за год. Для них удобнее оплатить страховку двумя равными частями, не перегружая семейный бюджет.

Вы можете заранее узнать, сколько стоит Каско на 6 месяцев в конкретной компании в 2019 году, воспользовавшись специальным калькулятором, размещенным на ее официальном сайте. Чтобы рассчитать стоимость свидетельства, нужно заполнить онлайн-форму, внеся в нее следующие сведения о транспортном средстве:

марку; модель; год выпуска; текущий пробег; тип коробки передач (ручная или автоматическая); модификацию; мощность и объем двигателя; приблизительную стоимость с учётом износа.

Также необходимо указать свои персональные данные, включая:



● возраст;

● принадлежность к полу;

● семейное положение и количество детей;

● регион регистрации и фактического проживания на территории РФ.

Потребитель имеет право применить франшизу. В этом случае он берет на себя обязательство по восстановлению части ущерба, причиненного ТС, за счёт собственных средств. Но и стоимость страховки становится ниже, что может быть достаточно выгодным для клиента.



Результат вычислений будет известен в кратчайшие сроки. Если он устроит потребителя, то оформить продукт можно будет онлайн или при личном посещении ближайшего отделения страховщика.



Большим преимуществом получения услуги дистанционным способом через интернет является возможность экономии времени, необходимого для поездки в офис и простаивание в очередях. Все операции проводятся в любом удобном месте перед экраном монитора или с использованием смартфона или аналогичного гаджета. Вы оформляете продукт не выходя из дома и на самых подходящих для вас условиях.









