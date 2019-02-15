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Курсы валют банка «Александровский» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Александровский» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,15 67,25 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 74,60 75,80 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
г. Москва, пер. 1-й Тружеников, д. 27/2
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 737-65-05
(495) 737-65-14
8 800 222-87-07
(812) 324-87-77

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