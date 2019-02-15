Курсы валют банка «Александровский» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Александровский» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,15
|67,25
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|74,60
|75,80
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- г. Москва, пер. 1-й Тружеников, д. 27/2
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 737-65-05(495) 737-65-148 800 222-87-07(812) 324-87-77
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-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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