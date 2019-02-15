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Курс шведской кроны в Вологде

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Вологде на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Вологды.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Вологды
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 14:31

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