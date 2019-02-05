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Джей энд Ти Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Джей энд Ти Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможность привязки карты к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 250 руб. - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 250 руб. - на территории РФ
  • 3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
устанавливаются индивидуально
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах - 10 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • карта с технологией PayPass
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания валютных карт;
  • крупная комиссия за снятие в устройствах банка свыше 150 000 руб. / 2 000 долл. /2 000 евро в месяц;
  • крупная комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков за пределами РФ
Дата актуализации
05.02.2019 14:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
3 886
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06