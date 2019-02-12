Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Cash Back до 10% до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы; Начисление процентов на остаток средств на счете ежеквартальное начисление 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,3% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта оформляется для получения пенсии (по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и пр.), а также различных социальных пособий, дотаций и иных выплат социального характера (требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 12.02.2019 15:19 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.