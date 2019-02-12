Вологжанин, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная
Мир — Вологжанин
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
до 10%
до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,5%
ежеквартальное начисление
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,3% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта оформляется для получения пенсии (по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и пр.), а также различных социальных пособий, дотаций и иных выплат социального характера (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
12.02.2019 15:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 21-18-19