Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

1% от суммы в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

1% от суммы в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 50 000 руб., в месяц - до 150 000 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых от суммы задолженности;

конвертация по курсу банка, комиссия - 3% от суммы;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах - 30 руб. за каждую транзакцию;

запрос баланса в устройствах других банков - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты Дата актуализации 05.02.2019 15:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.