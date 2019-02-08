Татсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Classic
Мир Классическая — Татсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%
- 0% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
0,75%
Лимиты по операциям
200 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;
- СМС - информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
Дата актуализации
08.02.2019 10:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Classic» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
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(843) 299-11-11