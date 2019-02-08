Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и обслуживание 1 200 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%

0% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 0,75% Лимиты по операциям 200 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;

СМС - информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков; Дата актуализации 08.02.2019 10:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.