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Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир-Maestro

Мир-Maestro

Мир-Maestro — Челябинвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽

единовременно за весь срок действия (5 лет)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 80 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 120 руб.

Лимиты по операциям
500 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 40 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса и смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
  • разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая стоимость СМС-информирования;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Maestro» в 13 городах России
4 277
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба