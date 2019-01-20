Обслуживание карты Тип карты Visa Prepaid Технологические особенности моментальная выдача карты

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бесконтактные платежи (payWave) неименная Бонусы супермаркеты

другое начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир": 9,5 бонусов за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";

5 бонусов за 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";

1 бонус за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках срок действия бонусов - 12 месяцев Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; покупки: до 40 000 руб. в месяц; пополнение до 14 999 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно; Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы моментальное оформление;

бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Особые ограничения оформляется на территории магазинов "Детский мир" Дата актуализации 20.01.2019 21:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.