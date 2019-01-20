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МТС Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Детский мир

Visa Prepaid «Детский мир» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Prepaid
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • неименная
Бонусы
  • супермаркеты
  • другое

начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир":

  • 9,5 бонусов за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";
  • 5 бонусов за 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";
  • 1 бонус за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках

срок действия бонусов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; покупки: до 40 000 руб. в месяц; пополнение до 14 999 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • моментальное оформление;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • оформляется на территории магазинов "Детский мир"
Дата актуализации
20.01.2019 21:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детский мир» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт