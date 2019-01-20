МТС Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Детский мир
Visa Prepaid «Детский мир» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Prepaid
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- неименная
Бонусы
- супермаркеты
- другое
начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно оплатить до 100% стоимости товаров по курсу 1 балл = 1 рубль в магазине "Детский мир":
- 9,5 бонусов за каждые 150 руб., потраченные в категории "Одежда и обувь" в "Детском мире";
- 5 бонусов за 150 руб. прочих покупок в "Детском мире";
- 1 бонус за каждые 150 руб. покупок в других торговых точках
срок действия бонусов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; покупки: до 40 000 руб. в месяц; пополнение до 14 999 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- моментальное оформление;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Особые ограничения
- оформляется на территории магазинов "Детский мир"
Дата актуализации
20.01.2019 21:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детский мир» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт