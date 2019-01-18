Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Персональная Infinite / Elite
Mastercard World Elite — Россельхозбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 18 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 310 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 280 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Elite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 бонусов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
18 000 ₽
Выпуск и обслуживание
310 $
Выпуск и обслуживание
280 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 7 200 долл. в день, до 28 500 долл. в месяц со счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 6 250 евро в день, до 25 000 евро в месяц со счета
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- присоединение к программе коллективного страхования держателей платежных карт категории Platinum, выезжающих за рубеж - бесплатно;
- выпуск карты Priority Pass к карте World Elite - бесплатно, посещение бизнес-зала - 30 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в устройствах сторонних банков;
- льготное получение наличных в банкоматах банков-партнеров;
- бесплатный выпуск карты Priority Pass
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
18.01.2019 13:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная Infinite / Elite» в 1125 городах России
2 491Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба