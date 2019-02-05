Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Premium Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга

возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы для путешествий при совершении покупок по карте начисляются мили, которыми в дальнейшем можно возместить стоимость услуг, приобретенных на Travel-портале банка: 2% за любые покупки;

до 10% за покупки на Travel-портале банка;

1% годовых милями при ежемесячном обороте по карте менее 60 000 руб.;

5% годовых милями при ежемесячном обороте по карте от 60 000 руб. максимальное количество - 6 000 миль в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 14 988 ₽ по 1 249 руб. в месяц; при совершении покупок на сумму от 60 000 руб. в месяц или при ежедневном остатке на карте не менее 300 000 руб., ежемесячная плата не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб.

0% первые 8 операции (в год) в банкоматах за границей

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% первые 8 операции (в год) в ПВН за границей

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;

возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте или остатке Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;

высокая стоимость СМС-информирования;

крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Дата актуализации 05.02.2019 12:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.