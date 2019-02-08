Обслуживание карты

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Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Cash Back 1% за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц

Бонусы для путешествий

благотворительность программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность: 500 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

1,2 мили за каждые 90 руб. (1,5 долл., 1,2 евро) при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется при сумме безналичных покупок от 80 000 руб. 1,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется при сумме безналичных покупок от 1 300 долл. 1,2%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется при сумме безналичных покупок от 1 150 евро 0,7%

Выпуск и обслуживание 2 800 - 3 400 ₽ 2800 руб. за обслуживание карты без программ лояльности, 50 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности

Выпуск и обслуживание 45 - 55 $ 45 долл. за обслуживание карты без программ лояльности, 0,8 долл. в месяц за участие в одной из программ лояльности

Выпуск и обслуживание 35 - 43 € 35 евро за обслуживание карты без программ лояльности, 0,7 евро в месяц за участие в одной из программ лояльности

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 300 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 долл. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом

Лимиты по операциям снятие наличных: до 20 000 евро в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)