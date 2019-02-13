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ПФК ЦСКА Black Edition

Mastercard World Black Edition «Карта болельщика ПФК ЦСКА» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 23 880 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • другое
  • игры

за покупки по карте клиент получает БитКони, которые можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на "Витрине впечатлений" (events.pfc-cska.com/prizes):

  • 5% БитКонями за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, кассах и фудкортах Стадиона ЦСКА, на сайте www.events.pfc-cska.com;
  • 1% за прочие покупки;
  • 100 БитКоней за покупку или продление сезонного абонемента ПФК ЦСКА;
  • 50 БитКоней на день рождения;
  • до 30% по спецпредложениям;
  • макс. 6 000 бонусных единиц в месяц
Мультивалютная карта

переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки

Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и обслуживание
0 - 23 880 ₽

по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на счете вклада, накопительном счете, картсчете, брокерском счете за расчетный период остатка в сумме не менее 3 000 000 руб. и/или при сумме операций покупок 200 000 руб. и более за расчетный период по всем картам клиента

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
  • персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
  • премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие до 500 000 руб. в месяц в любых устройствах;
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис
Минусы
  • дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:15
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ПФК ЦСКА Black Edition» в 1 городе России
1 118
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам