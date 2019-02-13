ПФК ЦСКА Black Edition
- стоимость обслуживания от 0 до 23 880 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Mastercard Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
- другое
- игры
за покупки по карте клиент получает БитКони, которые можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на "Витрине впечатлений" (events.pfc-cska.com/prizes):
- 5% БитКонями за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, кассах и фудкортах Стадиона ЦСКА, на сайте www.events.pfc-cska.com;
- 1% за прочие покупки;
- 100 БитКоней за покупку или продление сезонного абонемента ПФК ЦСКА;
- 50 БитКоней на день рождения;
- до 30% по спецпредложениям;
- макс. 6 000 бонусных единиц в месяц
переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки
по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на счете вклада, накопительном счете, картсчете, брокерском счете за расчетный период остатка в сумме не менее 3 000 000 руб. и/или при сумме операций покупок 200 000 руб. и более за расчетный период по всем картам клиента
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
не предусмотрено
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
- СМС-информирование - бесплатно;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
- премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие до 500 000 руб. в месяц в любых устройствах;
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис
- дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
- доставка карты курьером по всей России
- российский рубль
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам