0 - 23 880 ₽

по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на счете вклада, накопительном счете, картсчете, брокерском счете за расчетный период остатка в сумме не менее 3 000 000 руб. и/или при сумме операций покупок 200 000 руб. и более за расчетный период по всем картам клиента