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Живаго Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Пенсионная

Мир Классическая — Живаго-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 0,3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
0,3%
  • от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 300 000 руб. месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000 руб. в месяц; 0,7% - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 300 000 до 3 000 000 руб. в месяц

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие до 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие свыше 300 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
30.01.2019 12:05
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
169
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба