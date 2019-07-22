Дебетовая карта "Доходная карта Standard" в банке «Ростфинанс»
Mastercard Standard «Mastercard Standard» — Ростфинансеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 200 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 44 $
- стоимость обслуживания от 0 до 44 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 200 ₽
400 руб. - выпуск карты
200 руб. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 150 000 руб.;
- сумма операций 500 руб. в мес.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 44 $
8 долл. - выпуск карты
4 долл. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 150 000 руб.;
- сумма операций 500 руб в мес.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 44 €
8 евро - выпуск карты
4 евро в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 150 000 руб.;
- сумма операций 500 руб в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0.7%
Лимиты по операциям
снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0.7%
Лимиты по операциям
снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Лимиты по операциям
снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- срок действия карты - 3 года;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- возможно открытие вклада "Растущий счет" со ставкой 5% годовых в рублях
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
22.07.2019 11:12
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная карта Standard» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «КБ «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба