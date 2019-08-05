Дебетовая карта "Дебетовая Мир" в банке «Йошкар-Ола»
Мир — Йошкар-Ола
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1.5%, мин. 100 руб.;
- 0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 300 руб.;
- 0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - по курсу банка;
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- пониженная комиссия в банкоматах и кассах банка-партнера;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
05.08.2019 16:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 6 городах России
Справочная информация
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
- Адрес
- 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- ОГРН
- 1021200004748
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(8362) 42-13-70