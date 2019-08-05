Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1.5%, мин. 100 руб.;

0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 300 руб.;

0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных: 600 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за конвертацию - по курсу банка;

плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

пониженная комиссия в банкоматах и кассах банка-партнера;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 05.08.2019 16:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.