Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 2% 2% за покупки на My.avon.ru;

1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;

3-30% по специальным предложениям в интернет-банке макс. 3 000 руб. Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ по 99 руб. в месяц, плата не взимается при соблюдении одного из условий: наличии на вкладах не менее 50 000 руб.;

наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет;

неснижаемый остаток не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 500 000 руб.;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб.;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

возможна доставка карты курьером по всей России Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы не взимается комиссия на платежи в Avon через сервисы банка;

невысокая стоимость обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток Дата актуализации 02.08.2019 15:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.