Залоговый
Живаго Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 500 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 14,50 %
- 500 000 ... 3 000 000 ₽
- 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
в случае учета совокупного семейного дохода - поручительство 1-го или 2-х членов семьи
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
учет совокупного дохода семьи
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по счету, на который происходит зачисление заработной платы в другом банке (для военнослужащих, служащих МЧС и органов внутренних дел)
учет совокупного дохода семьи
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- для подтверждения родства с поручителем необходимо представить соответствующие документы: свидетельство о браке (отметки в паспорте гражданина РФ о регистрации брака), свидетельство о рождении детей/брата/сестры
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- к членам семьи относятся близкие родственники: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без страхования;
- возможен учет совокупного дохода семьи
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- процентная ставка увеличивается при подтверждении финансового состояния любым способом, кроме подтверждения через портал "Госуслуги"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 2 городах России
839
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- ОГРН
- 1026200004060
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Рязань
- Телефоны
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8 800 100-64-44 — единая справочная служба