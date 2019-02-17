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Залоговый

Живаго Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,50 %
  • 500 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 14,50 %
  • 500 000 ... 3 000 000 ₽
  • 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
в случае учета совокупного семейного дохода - поручительство 1-го или 2-х членов семьи
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
учет совокупного дохода семьи
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по счету, на который происходит зачисление заработной платы в другом банке (для военнослужащих, служащих МЧС и органов внутренних дел)
учет совокупного дохода семьи
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • для подтверждения родства с поручителем необходимо представить соответствующие документы: свидетельство о браке (отметки в паспорте гражданина РФ о регистрации брака), свидетельство о рождении детей/брата/сестры
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • к членам семьи относятся близкие родственники: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без страхования;
  • возможен учет совокупного дохода семьи
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • процентная ставка увеличивается при подтверждении финансового состояния любым способом, кроме подтверждения через портал "Госуслуги"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 2 городах России
839
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
ОГРН
1026200004060
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
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Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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