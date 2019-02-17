Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

500 000 ... 3 000 000 ₽

1 год Максимальная 14,50 %

500 000 ... 3 000 000 ₽

5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии в случае учета совокупного семейного дохода - поручительство 1-го или 2-х членов семьи физических лиц, по требованию заёмщика Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор учет совокупного дохода семьи справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по счету, на который происходит зачисление заработной платы в другом банке (для военнослужащих, служащих МЧС и органов внутренних дел) учет совокупного дохода семьи Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета для подтверждения родства с поручителем необходимо представить соответствующие документы: свидетельство о браке (отметки в паспорте гражданина РФ о регистрации брака), свидетельство о рождении детей/брата/сестры

полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику к членам семьи относятся близкие родственники: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

без страхования;

возможен учет совокупного дохода семьи Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения процентная ставка увеличивается при подтверждении финансового состояния любым способом, кроме подтверждения через портал "Госуслуги"

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.