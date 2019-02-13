Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип при открытии счета выдается неперсонализированная карта, далее по запросу клиента может быть выпущена персонализированная карта Бонусы другое программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль: 1 000 подарочных баллов;

5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;

0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;

1,5% за прочие покупки;

срок действия баллов не ограничен Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца при условии поддержания ежедневного остатка не менее 25 000 руб. и не более 1 000 000 руб. 6% Выпуск и обслуживание 0 - 690 ₽ со 2-го года: 0 / 690 руб. плата не взимается за обслуживание неперсонализированной карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% при снятии 1 000 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 19 руб. за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения программа "ТКБ.Клуб" действует только по персонализированной карте Дата актуализации 13.02.2019 15:33 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.