Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта роста
Visa Classic — Транскапиталбанк (ТКБ)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 690 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
при открытии счета выдается неперсонализированная карта, далее по запросу клиента может быть выпущена персонализированная карта
Бонусы
- другое
программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:
- 1 000 подарочных баллов;
- 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
- 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;
1,5% за прочие покупки;
срок действия баллов не ограничен
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца при условии поддержания ежедневного остатка не менее 25 000 руб. и не более 1 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 690 ₽
со 2-го года: 0 / 690 руб.
- плата не взимается за обслуживание неперсонализированной карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% при снятии 1 000 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 19 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- программа "ТКБ.Клуб" действует только по персонализированной карте
Дата актуализации
13.02.2019 15:33
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта роста» в 36 городах России
24 850Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00