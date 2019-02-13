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Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта роста

Visa Classic — Транскапиталбанк (ТКБ)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 690 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип

при открытии счета выдается неперсонализированная карта, далее по запросу клиента может быть выпущена персонализированная карта

Бонусы
  • другое

программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:

  • 1 000 подарочных баллов;
  • 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
  • 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;

  • 1,5% за прочие покупки;

  • срок действия баллов не ограничен

Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца при условии поддержания ежедневного остатка не менее 25 000 руб. и не более 1 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 690 ₽

со 2-го года: 0 / 690 руб.

  • плата не взимается за обслуживание неперсонализированной карты
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% при снятии 1 000 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 19 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • программа "ТКБ.Клуб" действует только по персонализированной карте
Дата актуализации
13.02.2019 15:33
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта роста» в 36 городах России
24 850
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
Отделения и банкоматы
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