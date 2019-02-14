Дебетовая Gold
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- cash back
- стоимость обслуживания 100 $
- cash back
- стоимость обслуживания 100 €
- cash back
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
0% при снятии до 7 500 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 7 500 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 7 500 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 7 500 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
0% при снятии до 6 500 евро в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 6 500 евро в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 6 500 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 6 500 евро в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
- не требуется
- постоянная
- временная
- низкая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование
- требуется крупный первоначальный взнос;
- дорогое обслуживание валютных карт
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба