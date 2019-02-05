Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип Cash Back 2% начисляется от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» при сумме покупки не менее 700 руб.; максимальная сумма возврата - 2 000 руб. в месяц Бонусы другое программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. до 15% от суммы чека в зависимости от партнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 500 ₽ за выпуск Выпуск и обслуживание 8 $ 500 руб. (эквивалент) за выпуск Выпуск и обслуживание 7 € 500 руб. (эквивалент) за выпуск Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по валютнобменному курсу банка на день операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование Дата актуализации 05.02.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.