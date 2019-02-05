Аверс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Аверсеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- cash back 2%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 8 $
- cash back 2%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 7 €
- cash back 2%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Cash Back
2%
- начисляется от суммы покупки на любой АЗС сети «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» при сумме покупки не менее 700 руб.;
максимальная сумма возврата - 2 000 руб. в месяц
Бонусы
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 15% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
500 ₽
за выпуск
Выпуск и обслуживание
8 $
500 руб. (эквивалент) за выпуск
Выпуск и обслуживание
7 €
500 руб. (эквивалент) за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по валютнобменному курсу банка на день операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
- невысокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 700-43-21 — единая справочная служба