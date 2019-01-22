Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Выпуск и обслуживание 550 ₽ Первоначальный взнос: 1 000 руб. Выпуск и обслуживание 40 $ Первоначальный взнос: 50 долл. Выпуск и обслуживание 40 € Первоначальный взнос: 50 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - через ВТБ и Почта Банк;1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1%, мин. 200 руб. - до 3 000 000 руб.7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки; Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - через ВТБ и Почта Банк;1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1%, мин. 6 долл. - до 3 000 000 руб.7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки; Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка в0% - до 3 000 000руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - через ВТБ и Почта Банк;1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1%, мин. 200 руб. - до 3 000 000 руб.7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки; Дополнительная информация конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,5%;

плата за возникший овердрафт - 34% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 22.01.2019 15:01 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.