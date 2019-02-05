Урал ФД, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Клюквенная
Mastercard Platinum — Урал ФД
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 79 до 1 147 ₽
- стоимость обслуживания от 1 до 18 $
- стоимость обслуживания от 1 до 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
79 - 1 147 ₽
со 2-го года: 0 - 948 руб.
- 199 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном;
- 79 руб. в месяц за обслуживание; при минимальном остатке на счете в течение месяца 50 000 руб. плата не взимается
Выпуск и обслуживание
1 - 18 $
со 2-го года: 0 - 948 руб. (эквивалент)
- 199 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном;
- 79 руб. в месяц за обслуживание; при минимальном остатке на счете в течение месяца 50 000 руб. плата не взимается
Выпуск и обслуживание
1 - 15 €
со 2-го года: 0 - 948 руб. (эквивалент)
- 199 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном;
- 79 руб. в месяц за обслуживание; при минимальном остатке на счете в течение месяца 50 000 руб. плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 499 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 499 руб. (эквивалент)
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах в эквиваленте: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 499 руб. (эквивалент)
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах в эквиваленте: 2 500 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 250 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 50 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- к карте может быть подключен пакет услуг "Клюквенный+";
- обеспечение медицинской и юридической поддержки, программы"Страхование покупок" и "Расширенная гарантия";
- предусмотрено начисление процентов по накопительному счету до 4,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- индивидуальный дизайн;
- возможность снижения платы за годовое обслуживание;
- бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше льготного лимита
Дата актуализации
05.02.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Клюквенная» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
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8 800 100-10-40 — единая справочная служба