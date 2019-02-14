Банк Зенит, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Finnair (предоплаченная)
Visa Prepaid «FINNAIR» — Банк Зенит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Prepaid
Бонусы
- для путешествий
программа Finnair Plus: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату услуг компании Finnair и ее партнеров (повышение класса обслуживания, дополнительные услуги на борту, премиальные рейсы Finnair и других авиакомпаний)
- 1 000 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые потраченные 60 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 90 руб. (0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 90 руб. (0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банках;
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Особые ограничения
- карта является предоплаченной
Дата актуализации
14.02.2019 10:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Finnair (предоплаченная)» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба