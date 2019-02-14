Обслуживание карты Тип карты Visa Prepaid Бонусы для путешествий программа Finnair Plus: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату услуг компании Finnair и ее партнеров (повышение класса обслуживания, дополнительные услуги на борту, премиальные рейсы Finnair и других авиакомпаний) 1 000 приветственных баллов;

1 балл за каждые потраченные 60 руб. Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (0% при снятии до 300 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банках;

бесплатные выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Особые ограничения карта является предоплаченной Дата актуализации 14.02.2019 10:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.