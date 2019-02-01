0 - 500 ₽

со 2-го года: 0-600 руб.

50 руб. в месяц, за обслуживание, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц или остатке на счете от 30 000 руб.