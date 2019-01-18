Обслуживание карты Тип карты

на выбор Мир

Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип моментально выдается карта Мир;

возможна привязка карты к Samsung Pay Бонусы заправки программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на скидки (1 балл = 1 рубль) при оплате топлива, товаров и услуг на АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки) 300 приветственных баллов за покупки от 1 000 руб., отраженные по счету в месяце совершения первой операции по карте;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

5 баллов за каждые 100 руб., потраченные у партнеров программы макс. количество баллов - 5 000 в месяц Выпуск и обслуживание 50 - 900 ₽ со 2-го года: 900 руб. 50 руб. за 1-й год обслуживания взимается при предъявлении клиентом промо-кода программы лояльности НК Роснефть "Семейная команда" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.;

0% в банкоматах Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (до 75 000 руб. по карте моментальной выдачи) в день; 1 000 000 руб в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;

бонусная программа Минусы высокая стоимость обслуживания именной карты;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 18.01.2019 08:17 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.