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Россельхозбанк-Роснефть
Мир «Россельхозбанк-Роснефть» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 50 до 900 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- моментально выдается карта Мир;
- возможна привязка карты к Samsung Pay
Бонусы
- заправки
программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на скидки (1 балл = 1 рубль) при оплате топлива, товаров и услуг на АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки)
- 300 приветственных баллов за покупки от 1 000 руб., отраженные по счету в месяце совершения первой операции по карте;
- 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;
- 5 баллов за каждые 100 руб., потраченные у партнеров программы
макс. количество баллов - 5 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
50 - 900 ₽
со 2-го года: 900 руб.
- 50 руб. за 1-й год обслуживания взимается при предъявлении клиентом промо-кода программы лояльности НК Роснефть "Семейная команда"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.;
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. (до 75 000 руб. по карте моментальной выдачи) в день; 1 000 000 руб в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;
- бонусная программа
Минусы
- высокая стоимость обслуживания именной карты;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
18.01.2019 08:17
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Россельхозбанк-Роснефть» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба