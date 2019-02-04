Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay Бонусы другое 1% от суммы оплаты товаров и услуг по карте в виде бонусов перечисляются в пользу ООО "Группа БИ-2" в поддержку деятельности и развития данной группы Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ со 2-го года: 0- 1 000 руб. комиссия не взимается при среднемесячном обороте за 12 месяцев свыше 40 000 руб. Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;

карта IAPA - 3 000 руб.;

ежегодный подарок - лицензионный диск с альбомом группы БИ-2;

возможность выиграть коллекционную виниловую пластинку с автографами участников группы каждый квартал, розыгрыши билетов на концерт;

скидки в фан-шопе БИ-2, музыкальных магазинах Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание карты со 2-го года Дата актуализации 04.02.2019 13:53 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.