Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 150 ₽ со 2-го года: 120 руб. Выпуск и обслуживание 5 $ со 2-го года: 4 долл. Выпуск и обслуживание 5 € со 2-го года: 4 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 500 00 руб. за месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 500 00 руб. за месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.

1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 500 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0,5% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 500 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 4 долл. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.

1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 4 долл. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.(эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 500 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0,5% - при снятии не более 500 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 500 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 4 евро за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.

1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 4 евро за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.(эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро, в офисе банка - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;

конвертация - 1% от суммы;

стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата за обслуживание со 2 года Дата актуализации 05.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.