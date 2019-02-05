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Алмазэргиэнбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 250 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
250 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - при снятие не более 1 000 000 руб. за месяц
  • 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - при снятие не более 1 000 000 руб. за месяц
  • 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
  • 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
  • 1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
  • 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб., в офисе банка - 150 руб.;
  • конвертация - 1% от суммы;
  • стоимость СМС-информирования - 55 руб. в месяц;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:34
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 19 городах России
6 103
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62