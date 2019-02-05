Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron Instant Issue

Mastercard Maestro Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay Выпуск и обслуживание 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 8 $ 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 7 € 500 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 долл. в день, до 5 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в банкоматах Райффайзенбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 евро в день, до 5 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,4 долл. / 0,4 евро, в сети банка Райффайзенбанк - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков по картам в рублях ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Райффайзенбанка;

возраст клиента - от 14 лет Минусы обслуживание оплачивается за несколько лет вперед Дата актуализации 05.02.2019 09:52 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.