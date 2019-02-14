Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая
Мир Классическая — Зенит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Первоначальный взнос: 2 200 руб. (включая стоимость 1-го года обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Минусы
- требуется первоначальный взнос
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
14.02.2019 10:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба