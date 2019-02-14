Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Первоначальный взнос: 2 200 руб. (включая стоимость 1-го года обслуживания) Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах Минусы требуется первоначальный взнос Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 14.02.2019 10:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.