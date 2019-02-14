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Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Зенит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Первоначальный взнос: 2 200 руб. (включая стоимость 1-го года обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 400 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Минусы
  • требуется первоначальный взнос
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
14.02.2019 10:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 29 городах России
17 161
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба