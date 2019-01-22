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Дальневосточный Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Семейная команда (предоплаченная)

Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
  • технология Мир Accept
Бонусы
  • заправки

начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:

  • 1,6 балл за 200 руб. за любые покупки;
  • 100 приветственных баллов при условии проведения в отчетном периоде полной идентификации и операций по оплате товаров и услуг по карте на общую сумму 1 000 руб. и более; отчетный период - период с даты проведения первой операции по карте по последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором проведена первая операция по карте;
  • при совершении покупок у партнеров программы (список партнеров на www.komandacard.ru), а также в рамках специальных акций

начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:

  • 1 балл за 2 полных литра топлива;
  • 1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров;
  • 1,6 баллов за 200 руб. при оплате покупки основной картой

максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - для карт с полной идентификацией, для остальных карт услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 99 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 99 руб. - для карт с полной идентификацией, для остальных карт услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
снятие наличных: не более 5 000 руб. в сутки, 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб.;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • лимит электронных денежных средств - не более 15 000 руб. без идентификации, не более 60 000 руб. с упрощенной идентификацией, не более 600 000 руб. с полной идентификацией
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • наличие бонусной программы
Особые ограничения
  • карту можно приобрести только в сети АЗК/АЗС «Роснефть» Красноярского края, республике Хакасия, в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской и Сахалинской областях, а также в республике Бурятия
Дата актуализации
22.01.2019 14:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда (предоплаченная)» в 24 городах России
6 051
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт