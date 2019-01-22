начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:

1,6 балл за 200 руб. за любые покупки;

100 приветственных баллов при условии проведения в отчетном периоде полной идентификации и операций по оплате товаров и услуг по карте на общую сумму 1 000 руб. и более; отчетный период - период с даты проведения первой операции по карте по последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором проведена первая операция по карте;

при совершении покупок у партнеров программы (список партнеров на www.komandacard.ru), а также в рамках специальных акций

начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:

1 балл за 2 полных литра топлива;

1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров;

1,6 баллов за 200 руб. при оплате покупки основной картой

максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц