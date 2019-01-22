Дальневосточный Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Семейная команда (предоплаченная)
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Мир
Технологические особенности
- чип
- технология Мир Accept
Бонусы
- заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 1,6 балл за 200 руб. за любые покупки;
- 100 приветственных баллов при условии проведения в отчетном периоде полной идентификации и операций по оплате товаров и услуг по карте на общую сумму 1 000 руб. и более; отчетный период - период с даты проведения первой операции по карте по последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором проведена первая операция по карте;
- при совершении покупок у партнеров программы (список партнеров на www.komandacard.ru), а также в рамках специальных акций
начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:
- 1 балл за 2 полных литра топлива;
- 1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров;
- 1,6 баллов за 200 руб. при оплате покупки основной картой
максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - для карт с полной идентификацией, для остальных карт услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 99 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 99 руб. - для карт с полной идентификацией, для остальных карт услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
снятие наличных: не более 5 000 руб. в сутки, 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- лимит электронных денежных средств - не более 15 000 руб. без идентификации, не более 60 000 руб. с упрощенной идентификацией, не более 600 000 руб. с полной идентификацией
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- наличие бонусной программы
Особые ограничения
- карту можно приобрести только в сети АЗК/АЗС «Роснефть» Красноярского края, республике Хакасия, в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской и Сахалинской областях, а также в республике Бурятия
Дата актуализации
22.01.2019 14:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда (предоплаченная)» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт