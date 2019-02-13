Обслуживание карты Тип карты Visa Prepaid Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям 15 000 руб. - лимит доступных средств для совершении операции в любой момент времени Дополнительная информация срок действия - 3 месяца;

минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос сведений об авторизационном лимите в сторонних устройствах - 40 руб. за операцию

подарки и скидки до 30% при оплате товаров и услуг в магазинах ТРЦ «Европейский» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта для безналичной оплаты товаров и услуг, снятие наличных не предусмотрено; картой можно воспользоваться во всех магазинах ТРЦ «Европейский»

Дата актуализации 13.02.2019 15:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.