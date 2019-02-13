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Транскапиталбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная (ТРЦ Европейский)

Visa Prepaid «Подарочная» — Транскапиталбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Prepaid
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
15 000 руб. - лимит доступных средств для совершении операции в любой момент времени
Дополнительная информация
  • срок действия - 3 месяца;
  • минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • запрос сведений об авторизационном лимите в сторонних устройствах - 40 руб. за операцию
  • подарки и скидки до 30% при оплате товаров и услуг в магазинах ТРЦ «Европейский»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта для безналичной оплаты товаров и услуг, снятие наличных не предусмотрено;
    • картой можно воспользоваться во всех магазинах ТРЦ «Европейский»
Дата актуализации
13.02.2019 15:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная (ТРЦ Европейский)» в 36 городах России
21 367
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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