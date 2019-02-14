Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
World of Warships Premium
Mastercard World Black Edition — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 50 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
- игры
получение дублонов за повседневные покупки, которые можно потратить в игре World of Warships, привязав карту к игровому аккаунту:
- 6 дублонов за каждые потраченные 100 руб.;
- 8,5 дублонов за каждые потраченные 100 руб., если в течение месяца сумма покупок составила 20 000 руб. и более;
- 1 месяц премиум-аккаунта в подарок после первого начисления дублонов
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц, 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц, 7% годовых - от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум"
Выпуск и обслуживание
0 - 50 000 ₽
со 2-го года: 0-60 000 руб.
5 000 руб. в месяц за ПУ "Премиум"; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
средние остатки на счетах от 3 000 000 руб. в месяц;
- сумма покупок по дебетовым картам свыше 100 000 руб. в месяц и сумма остатков на счетах от 1 500 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту от 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможна бесплатная перепривязка карты к счету в иной валюте;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. у банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренные перевыпуск карты и выдача наличных за рубежом - бесплатно;
- трансферы в аэропорт, карта Priority Pass, страхование в путешествиях, консьерж-служба
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиум";
- курьерская доставка
Дата актуализации
14.02.2019 12:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «World of Warships Premium» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.