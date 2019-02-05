Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга;

возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы другое бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб. : 0,5% от стоимости любых покупок;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;

максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов; (срок действия бонусов - 24 мес.) Выпуск и обслуживание 750 - 1 050 ₽ со 2-го года: 750 руб.; 1 050 руб. стоимость 1-го года обслуживания карты с индивидуальным дизайном Выпуск и обслуживание 11 - 16 $ со 2-го года: 750 руб. (эквивалент); 1 050 руб. (эквивалент) - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном Выпуск и обслуживание 10 - 14 € со 2-го года: 750 руб. (эквивалент); 1 050 руб. (эквивалент) - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных : до 100 000 руб. (эквивалент) в день, 7 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных : до 100 000 руб. (эквивалент) в день, 7 500 евро в месяц Дополнительная информация по карте предоставляются скидки и специальные предложения от клуба "КХЛ";

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. (эквивалент) за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - 69 руб. (эквивалент) ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах Банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВн партнеров Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Дата актуализации 05.02.2019 12:28 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.