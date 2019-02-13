СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
Visa Signature — СКБ-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 24 000 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
1%
при оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, макс. 50 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
7%
Выпуск и обслуживание
24 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу платежной системы, без комиссии;
- бесплатный выпуск до 4-х бесплатных дополнительных карт;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, страховые программы - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Особые ограничения
Дата актуализации
13.02.2019 11:17
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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