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СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

Visa Signature — СКБ-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 24 000 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
  • Visa Signature — СКБ-Банк
  • Visa Signature — СКБ-Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%

при оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, макс. 50 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
7%
Выпуск и обслуживание
24 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу платежной системы, без комиссии;
  • бесплатный выпуск до 4-х бесплатных дополнительных карт;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, страховые программы - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Особые ограничения
Дата актуализации
13.02.2019 11:17
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 109 городах России
2 487
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба