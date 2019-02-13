Обслуживание карты Тип карты Visa Signature Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип Cash Back 1% при оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, макс. 50 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 7% Выпуск и обслуживание 24 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах Дополнительная информация конвертация - по курсу платежной системы, без комиссии;

бесплатный выпуск до 4-х бесплатных дополнительных карт;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;

СМС-информирование, консьерж-сервис, страховые программы - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков Особые ограничения Дата актуализации 13.02.2019 11:17 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.