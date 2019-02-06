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Карта болельщика ПБК ЦСКА
Visa Classic «Карта болельщика ПБК ЦСКА» — Сбербанк Россииеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 750 до 1 250 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 25 до 40 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 25 до 40 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
Бонусная программа Спасибо от Сбербанка: начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;
- срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
Выпуск и обслуживание
750 - 1 250 ₽
со 2-го года: 450 руб.
- 1 250 руб. в 1-й год за карту с индивидуальным дизайном (500 руб. доплата за инд.дизайн по желанию клиента), 750 руб. - со стандартным дизайном
Выпуск и обслуживание
25 - 40 $
со 2-го года: 15 долл.
- 40 долл. в 1-й год за карту с индивидуальным дизайном (15 долл. доплата за идивид. дизайн), 25 долл. - со стандартным дизайном
Выпуск и обслуживание
25 - 40 €
со 2-го года: 15 евро
- 40 евро в 1-й год за карту с индивидуальным дизайном (15 евро доплата за идивид. дизайн), 25 евро - со стандартным дизайном
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 6 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 4 500 евро в день, до 37 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная со 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карт в долларах США и евро;
- повышенная плата за индивидуальный дизайн карты;
- крупная комиссия за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта содержит нефинансовый идентификатор для системы доступа на матчи ПБК ЦСКА
Дата актуализации
06.02.2019 12:58
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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