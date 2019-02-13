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Карта геймера
Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
500 руб. за выпуск карты, комиссия не взимается при оплате покупок на сумму от 5 000 руб. в первый месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
- услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
- участие в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России»;
- доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного выпуска карты;
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
- вертикальный формат карты и уникальный геймерский дизайн
Особые ограничения
- счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя
Дата актуализации
13.02.2019 15:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта геймера» в 1570 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба