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Карта геймера

Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
  • Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банк
  • Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банк
  • Visa Classic «Карта геймера» — Почта Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽

500 руб. за выпуск карты, комиссия не взимается при оплате покупок на сумму от 5 000 руб. в первый месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
  • участие в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России»;
  • доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного выпуска карты;
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
  • вертикальный формат карты и уникальный геймерский дизайн
Особые ограничения
  • счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя
Дата актуализации
13.02.2019 15:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта геймера» в 1570 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 376
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба