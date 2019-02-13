Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 0 - 500 ₽ 500 руб. за выпуск карты, комиссия не взимается при оплате покупок на сумму от 5 000 руб. в первый месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;

участие в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России»;

доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного выпуска карты;

бесплатное обслуживание карты;

бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;

вертикальный формат карты и уникальный геймерский дизайн Особые ограничения счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя Дата актуализации 13.02.2019 15:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.