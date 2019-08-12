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Дебетовая карта "Дебетовая Платинум" в Ижкомбанке

Visa Platinum — Ижкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 800 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • другое

при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;

  • от 0,5% до 7% на покупки;
  • минимальная сумма покупки - 300 руб.

участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка

Выпуск и годовое обслуживание
1 800 ₽
  • 150 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц;
  • 1 мин. 3 евро - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • услуга присоединения к коллективному договору комплексного страхования рисков по картам - бесплатно (размер страховой суммы до 150 000 руб.);
  • скидки от платежной системы Visa;
  • выпуск дополнительный карты - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков до 50 000 руб. в месяц;
  • невысокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
12.08.2019 12:15
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Платинум» в 16 городах России
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Справочная информация
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ижевск
Отделения 10
Банкоматы 64
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба