Дебетовая карта "Дебетовая Платинум" в Ижкомбанке
- стоимость обслуживания 1 800 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 28 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 25 €
- бонусная программа
- Visa Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
- 150 руб. в месяц
- 150 руб. в месяц (эквивалент)
- 150 руб. в месяц (эквивалент)
0% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. в месяц
0% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. в месяц
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц;
- 1 мин. 3 евро - вне территории РФ
0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц
0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. (эквивалент) в месяц;
- 1 мин. 3 евро (эквивалент) - вне территории РФ
- 0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 3% - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. (эквивалент) в месяц;
- 1 мин. 3 евро - вне территории РФ
- 0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 50 000 руб. (эквивалент) в месяц
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- услуга присоединения к коллективному договору комплексного страхования рисков по картам - бесплатно (размер страховой суммы до 150 000 руб.);
- скидки от платежной системы Visa;
- выпуск дополнительный карты - бесплатно
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков до 50 000 руб. в месяц;
- невысокая стоимость обслуживания
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба