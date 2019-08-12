при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;

от 0,5% до 7% на покупки;

минимальная сумма покупки - 300 руб.

участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка