Дебетовая карта "Дебетовая World" в Энергобанке

Mastercard Gold — Энергобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 760 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% при покупках в категории "Автозаправки", "Аптеки", "Места общественного питания, рестораны";
  • 1% при покупках в остальных категориях;
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
проценты начисляются в зависимости от суммы покупок в месяц: 3% годовых - от 5 000,01 руб. до 15 000 руб., 4% годовых от 15 000,01 руб. до 30 000 руб., 5% - свыше 30 000,01 руб., до 5 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 760 ₽

230 руб. в месяц; плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
  • 2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
  • 2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 59 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1,5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • возможноcть отмены/снижения платы за обслуживание при выполнении требований к обороту;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
  • бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах и ПВН до 20 000 руб. в месяц;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
30.08.2019 15:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World» в 9 городах России
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Справочная информация
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93

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