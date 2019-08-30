Дебетовая карта "Дебетовая World" в Энергобанке
Mastercard Gold — Энергобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 760 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 36 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 36 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% при покупках в категории "Автозаправки", "Аптеки", "Места общественного питания, рестораны";
- 1% при покупках в остальных категориях;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
проценты начисляются в зависимости от суммы покупок в месяц: 3% годовых - от 5 000,01 руб. до 15 000 руб., 4% годовых от 15 000,01 руб. до 30 000 руб., 5% - свыше 30 000,01 руб., до 5 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 760 ₽
230 руб. в месяц; плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 36 $
3 долл. в месяц; не взимается при покупках от 10 000 руб. (эквивалент) в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 36 €
3 долл. в месяц; не взимается при покупках от 10 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
- 2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
- 2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;
- 2% мин. 4 долл. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;
- 2% мин. 4 долл. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;
- 2% мин. 4 евро при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;
- 2% мин. 4 евро при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 евро в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 59 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1,5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможноcть отмены/снижения платы за обслуживание при выполнении требований к обороту;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
- бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах и ПВН до 20 000 руб. в месяц;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
30.08.2019 15:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World» в 9 городах России
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Справочная информация
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93