Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 5% 5% при покупках в категории "Автозаправки", "Аптеки", "Места общественного питания, рестораны";

1% при покупках в остальных категориях;

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются в зависимости от суммы покупок в месяц: 3% годовых - от 5 000,01 руб. до 15 000 руб., 4% годовых от 15 000,01 руб. до 30 000 руб., 5% - свыше 30 000,01 руб., до 5 000 руб. проценты не начисляются до 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 2 760 ₽ 230 руб. в месяц; плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 36 $ 3 долл. в месяц; не взимается при покупках от 10 000 руб. (эквивалент) в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 36 € 3 долл. в месяц; не взимается при покупках от 10 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц

2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц

2% мин. 350 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;

2% мин. 4 долл. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;

2% мин. 4 долл. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;

2% мин. 4 евро при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц;

2% мин. 4 евро при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

0% в банкоматах банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 евро в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро;

СМС-информирование - бесплатно;

смена ПИН-кода - 59 руб.;

комиссия за конвертацию - 1,5% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возможноcть отмены/снижения платы за обслуживание при выполнении требований к обороту;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;

бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах и ПВН до 20 000 руб. в месяц;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 30.08.2019 15:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.